AKP bu kez törenle çorap dağıttı

28 Ocak 2021 Perşembe, 17:20

AKP Nazilli Kadın Kolları tarafından ilçe genelinde ev ev dolaşıp kadınlara çorap dağıtıldı. Çorapların dağıtımında o anların görüntüleri kaydedilerek sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kadın Kolları üyelerinin çorabı verirken poz vermesi dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde AKP Kadın Kolları tarafından vatandaşa törenle çorap dağıtımı yapıldı. O anların fotoğrafları kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

AKP Nazilli Kadın Kolları tarafından ilçe genelinde ev ev dolaşıp kadınlara çorap dağıtıldı. Çorapların dağıtımında o anların görüntüleri kaydedilerek sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kadın Kolları üyelerinin çorabı verirken poz vermesi dikkat çekti.

Yerel Haber Aydın gazetesine açıklamalarda bulunan CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan, “Çok büyük marifet gibi ev ev dolaşıp, millet açken, millet kirasını elektriğini suyunu yatıramamışken evinde kaynayan sıcak yemeği yokken kadına şiddet olaylarının arttığı bu günlerde yoksul bırakıp, muhtaç etme siyasetiyle insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz. AKP kadın kollarının seçim avantası dağıtımları devam ediyor bir kadının mutfağında tenceresi kaynamıyorsa ne eylesin çorabı!” ifadelerini kullandı.CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan, “Çok büyük marifet gibi ev ev dolaşıp, millet açken, millet kirasını elektriğini suyunu yatıramamışken evinde kaynayan sıcak yemeği yokken kadına şiddet olaylarının arttığı bu günlerde yoksul bırakıp, muhtaç etme siyasetiyle insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz. AKP kadın kollarının seçim avantası dağıtımları devam ediyor bir kadının mutfağında tenceresi kaynamıyorsa ne eylesin çorabı!” ifadelerini kullandı.