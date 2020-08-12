AKP Diyarbakır İl Başkanlığı sosyal medya ilanıyla ilçe başkanı arıyor
AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, 12 ilçe başkanının istifasının ardından sosyal medya üzerinden ilçe başkanı aradığını duyurdu.
AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi'nin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini duyurmuştu. İstifası istenen Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.
İstifaların ardından, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı Twitter ve Facebook üzerinden ilan yayımlayarak ilçe başkanı aradığını duyurdu.
AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın yayımladığı ilanda şu ifadeler yer aldı:
''Kongre sürecinden dolayı boşalan Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir İlçelerimiz için İlçe Başkanlıkları Başvuruları İl Teşkilat Başkanlığımızca Bizzat müracaatlar alınacaktır. Tüm Halkımıza duyurulur. Saygılarımızla.Not: Başvuru için istenilen belgeler. 1 Adet Resimli CV. 1 Adet Vesikalık Resim''
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