AKP döneminde Diyanet'in eğitime etkisi: Kuran kursu sayısı yüzde 400 arttı, 18 yılda 15 bin Kuran kursu açıldı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 09:24

Ajans Arşivi (İHA)

2020 yılındaki 11,5 milyar TL’lik bütçesi ile aralarında yatırımcı bankaların ve sekiz bakanlığın da olduğu çok sayıda kurumun bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimde artan etkisi, resmi verilere de yansıdı. Türkiye’deki toplam kurs sayısı 2002 yılından bugüne yüzde 400 artarken son altı yılda, “Din ve değerler” eğitimi verilen çocuk sayısı yarım milyona yaklaştı

Koronavirüs salgını sürecinde toplum sağlığını riske atan birçok karara imza atan ve 15 Haziran’da yatılı Kuran kurslarını açmaya hazırlanan Diyanet’in her geçen yıl artan etkisi, Kuran kursu sayıları ile bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye’deki Kuran kursu sayısı 2002 yılından bugüne yüzde 400 arttı.

BİR YILDA BEŞ BİN ARTTI

AKP iktidarının ilk yılında Türkiye’deki toplam Kuran kursu sayısının 3 bin 699 olduğu bildirildi. 2002 yılı itibarıyla her yıl neredeyse biner biner artan Kuran kursu sayısı, 2011 yılında 9 bin 486’ya çıktı. 2011 ve 2012 yılları arasında ise Kuran kursu sayısında rekor artış yaşandı. Buna göre, 2011 yılında 9 bin 486 olan kurs sayısı 2012 yılında 14 bin 676’ya fırladı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, 2013 yılına gelindiğinde ise fiziki şartların yetersizliği gibi nedenlerle bine yakın Kuran kursunun kapısına kilit vuruldu. Resmi verilere göre, 2013 yılında 13 bin olan Kuran kursu sayısın 2015, 2017 ve 2019 yıllarındaki sayısı sırasıyla 15 bin 611, 15 bin 796 ve 18 bin 675 oldu. Türkiye’de sayıları 18 bin 675’e ulaşan Kuran kurslarının 11 bin 217’sinin il ve ilçe merkezlerinde, bin 480’inin beldelerde, 5 bin 978’inin ise köylerde olduğu belirtildi.

“DİN VE DEĞERLER” EĞİTİMİ

Fiziki koşullarının dört yaşındaki çocuklar için uygun olmadığına ilişkin çok sayıda rapor olan dört - altı yaş Kuran kurslarında eğitim alan çocuk sayısı da altı yılda yarım milyona dayandı. Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2014 yılından bugüne, 464 bin 638 çocuğa dini eğitim verildi.