AKP döneminde ödenmeyen 269 milyon liralık borç İmamoğlu yönetimine kaldı

Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önceki AKP yönetimi Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’na aktarması gereken 269 milyon lirayı ödemedi. AKP yönetiminin 2016-2019 arasında ödemediği borç İmamoğlu yönetimine kaldı.

ANKA
22 Aralık 2020 Salı, 12:00
AKP döneminde ödenmeyen 269 milyon liralık borç İmamoğlu yönetimine kaldı
Abone Ol google-news

Sayıştay’ın İBB 2019 Yılı Denetim Raporu’nda İstanbul Olimpiyatları’yla ilgili tespitler de yer aldı. Anka'nın incelemesine göre İBB'nin aktarması gereken yüzde 0,5’lik bütçe payının 2016 yılından itibaren verilmediğini belirleyen Sayıştay denetçileri, 4 yılda biriken 269 milyon liralık borcun yatırılması gerektiğini bildirdi.

İmamoğlu yönetimindeki İBB bu tespite karşı “Borcun mahsuplaşması çerçevesinde ve İBB bünyesindeki projeler kapsamında ödenmesi için İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yeni bir protokol çalışmalarına başlandı” görüşünü açıkladı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler