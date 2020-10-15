AKP dönemindeki 5 seçimin 3'ü erken seçim

15 Ekim 2020 Perşembe, 22:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısını, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan reddetti.

ERDOĞAN GELİŞMİŞ BİR ÜLKEDE ERKEN SEÇİM GÖREMEZSİNİZ DEMİŞTİ

Erdoğan, erken seçim tartışmalarına dair, "Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Batı'da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse; 2023'ün Haziranı'dır" ifadelerini kullandı.

TÜİK’in verilerine göre, 1920’den bugüne kadar 27 kez milletvekili genel seçim yapılırken, AKP döneminde toplam 5 milletvekilliği seçimi yapıldı. Bunlardan sadece 2011 ve 7 Haziran 2015 seçimleri zamanında yapılırken, diğer üç seçim erken ve baskın seçim olarak gerçekleştirilmişti.

İşte AKP dönemindeki erken seçimler:

AKP DÖNEMİNİN İLK ERKEN SEÇİMİ: 2007

Bir erken seçim olan 2002’de tek başına iktidar olan AKP iktidarındaki ilk seçimi erken seçim olarak yapıldı. '367' tartışmaları ve 27 Nisan e-muhtırası, erken seçimin nedeni olurken, planlanan seçim tarihinden 4 ay önce yapılan 2007 seçimlerinde AKP yine tek başına iktidar kurdu. MHP ve DTP’nin desteklediği bağımsız milletvekillerinin meclise girmesiyle AKP’nin milletvekillerini sayısı 2002 seçimlerine göre azaldı.

7 HAZİRAN'DAN 1 KASIM'A: 2015 SEÇİMLERİ

7 Haziran 2015 seçimleri de zamanında gerçekleştirildi ancak AKP, ilk kez tek başına iktidar olacak oyu alamayınca seçim bir daha yapıldı. Dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon için CHP ile yaptığı “istikşafi” görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2015'te seçimlerin yenilenmesi kararı aldı. Böylece Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında geçici hükümet kurulurken YSK, seçim tarihini 1 Kasım 2015 olarak belirledi. 1 Kasım seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidar olmasıyla sonuçlandı.

BAHÇELİ İSTEDİ, AKP YAPTI 3. ERKEN SEÇİM: 2018

Türkiye seçim sistemine göre, bir sonraki seçimlerin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması gerekiyordu. Ancak bugün Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısını ilk reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla Türkiye erken seçime gitti.

Bahçeli, 17 Nisan 2018'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Artık ülkemizin 16 Nisan halk oylamasıyla onaylanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine herhangi bir tavsama gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. Önümüzde iki seçenek vardır ya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için 3 Kasım beklenecek ya da seçimler erkene çekilecektir. Önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yaslarının süratle çıkarılmasının akabinde, MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır."

Bahçeli, seçim tarihi olarak da 26 Ağustos’u önerirken YSK, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak belirledi. Seçim günü hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandıklar kuruldu. 24 Haziran seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidar oldu.