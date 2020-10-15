Erdoğan'dan erken seçim çıkışı: Ne erken seçimi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "En kısa sürede üniversitelerde yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. En kısa sürede üniversitelerde yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz
2006 yılından sonra kurulmuş üniversitelerden dünyada ilk 800 arasına girmeyi başaranlar var. Bu başarı önemlidir. İllerimizdeki üniversitelerimiz, tek tip bir eğitim yapmak yerine şehirlerinin ve bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeye başladılar.
YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projeyi paylaşmak istiyorum. 'YÖK Anadolu projesiyle, Anadolu'da yolun başında olan üniversitelerimizle gelişmiş üniversitelerimiz eşleştirilerek eksikliklerini gidereceğiz.
Artık siyasetten, ekonomiye kadar her alanda küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeği var. En büyük ihtiyacımız yetişmiş insan gücüdür. İnsan kaynağımızda ciddi açığımız bulunuyor. Bakanlıklarımızın bu konuda çalışmaları bulunuyor. Ancak arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz. Anasınıflarına kadar inen sağlam bir sistem kurmalıyız. Çocuklarımızın gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Dünyada maddi zenginlikte ileri gittiği halde manevi çöküş nedeniyle geleceğinden ümidini kesmekle yüz yüze olan toplumlar bulunuyor. Türkiye'yi böyle bir tehlikeyle yüz yüze bırakmayacağız.
"BİZE BU KADAR YAYILMAYIN DENİYOR"
Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Bize "Bu kadar yayılmayın" deniyor. Ama orada zulüm var. Seyir mi edelim? Biz buna sessiz kalamayız. Tarih boyunca ecdadımızın getirip bize emanet ettiği bir görev var. Onun için biz durmaz. Gerekeni yaparız.
"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BÖYLE BİR ŞEY GÖREMEZSİNİZ"
Çıkıyorlar erken seçim diyorlar. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında erken seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin işleridir. Gelişmiş, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse, yani 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacak. Bunu öne almak mümkün değildir.
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
Video Haberler
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti