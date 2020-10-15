Erdoğan'dan erken seçim çıkışı: Ne erken seçimi?

15 Ekim 2020 Perşembe, 14:47

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. En kısa sürede üniversitelerde yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz

2006 yılından sonra kurulmuş üniversitelerden dünyada ilk 800 arasına girmeyi başaranlar var. Bu başarı önemlidir. İllerimizdeki üniversitelerimiz, tek tip bir eğitim yapmak yerine şehirlerinin ve bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeye başladılar.

YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projeyi paylaşmak istiyorum. 'YÖK Anadolu projesiyle, Anadolu'da yolun başında olan üniversitelerimizle gelişmiş üniversitelerimiz eşleştirilerek eksikliklerini gidereceğiz.

Artık siyasetten, ekonomiye kadar her alanda küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeği var. En büyük ihtiyacımız yetişmiş insan gücüdür. İnsan kaynağımızda ciddi açığımız bulunuyor. Bakanlıklarımızın bu konuda çalışmaları bulunuyor. Ancak arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz. Anasınıflarına kadar inen sağlam bir sistem kurmalıyız. Çocuklarımızın gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Dünyada maddi zenginlikte ileri gittiği halde manevi çöküş nedeniyle geleceğinden ümidini kesmekle yüz yüze olan toplumlar bulunuyor. Türkiye'yi böyle bir tehlikeyle yüz yüze bırakmayacağız.

"BİZE BU KADAR YAYILMAYIN DENİYOR"

Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Bize "Bu kadar yayılmayın" deniyor. Ama orada zulüm var. Seyir mi edelim? Biz buna sessiz kalamayız. Tarih boyunca ecdadımızın getirip bize emanet ettiği bir görev var. Onun için biz durmaz. Gerekeni yaparız.



"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BÖYLE BİR ŞEY GÖREMEZSİNİZ"

Çıkıyorlar erken seçim diyorlar. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında erken seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin işleridir. Gelişmiş, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse, yani 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacak. Bunu öne almak mümkün değildir.