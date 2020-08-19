AKP dönemindeki kayıplar ortaya çıktı: Trakya’nın üç katı kayıp

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yeterli ve dengeli gıdaya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını belirterek, “Tarım sektörü, AKP ve saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar sonucu, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir” görüşünü belirtti.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal’ın hazırladığı, “Türkiye’de Tarımın Durumu” adlı rapor AKP iktidarı döneminde tarım sektöründe yaşanan gerilemeyi ve çiftçinin sorunlarını ortaya koydu. Raporun sunuşunu yazan Kılıçdaroğlu, Türkiye’de tarım sektörünın, her geçen gün “kan kaybettiğini” ancak gelişmiş ülkelerde stratejik bir sektör olma özelliğini sürdürdüğünü anlattı.

‘YABANCIYI ZENGİN ETTİK’

Sadece 2020 yılında 130 milyon insanın salgından dolayı açlıkla karşı karşıya kalacağının ifade edildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde insanların yeterli ve dengeli gıdaya ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır” dedi. CHP iktidarında hiç kimsenin “yatağa aç girmeyeceğini” söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin gerçek efendisi üretici olan çiftçilerimizdir” ifadelerini kullandı. Raporda da AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak bu arazilerin 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düştüğü belirtildi. Raporda, “AKP döneminde Trakya’nın tarım alanın üç katından fazla tarım alanı kaybedildi. 2003, 2019 döneminde tarım ihracatımız 77,6 milyar dolar olup, ithalata 104,6 milyar dolar ödeme yapıldı. İthalata 27 milyar dolar fazla ödeyerek yabancı ülkelerin çiftçisini zengin ettik” denildi. Raporda Türkiye’nin tarımda geldiği noktanın “çöküş” olduğu kaydedildi.