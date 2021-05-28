AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok'tan AA'nın haberine tepki
AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma kararı belgeleri üzerinden Anadolu Ajansı’nın 'FETÖ izi bulundu' haberine tepki gösterdi
AKP'li vekil Selami Altınok, Anadolu Ajansı'nın gündeme getirdiği "Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi" haberine tepki gösterdi. AA'nın paylaştığı koruma belgesini imzalayanlar arasında Selami Altınok'un adı da 'İl Emniyet Müdürü' sıfatıyla yer alıyordu. Altınok, haber ve paylaşılan belgeye ilişkin, "'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir" dedi.
Altınok, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Altınok, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:
"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir.
Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.
Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."
NE OLMUŞTU?
AA, “Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi” başlığıyla bir haber yazmış, ardından da paylaşımları silmişti.
Haberde paylaşılan belgelerde ise dönemin İl Emniyet Müdürü Selami Altınok ile Mustafa Çalışkan’ın imzasına yer verilmişti.
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