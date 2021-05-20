Sedat Peker’e koruma kararının Soylu zamanında verildiği ortaya çıktı!

20 Mayıs 2021 Perşembe, 21:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'bana koruma verildi' iddiasına da yanıt verirken, "Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı. Devlet dönem dönem koruma verir, bugün Kobani davasındakilerde de koruma var. Yargılananlarda" ifadesini kullanmıştı.

Odatv, İstanbul Valiliği’nin 2018 ve 2019 yılında Sedat Peker hakkında aldığı koruma kararının belgesini yayımladı. İstanbul İl Koruma Komisyonu'nun, 2018 yılındaki yazısında, Peker’e verilen korumanın devam etmesi yönünde karar alındığı ifade ediliyor. Yazıda Peker’e 2017 yılında da koruma verildiği anlaşılıyor.

İSTANBUL İL KORUMA KOMİSYONU KARARI

Tarih: 20 Mart 2018

Yer: İstanbul.

Konu: İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu Karar Tebliği

Kararda şu ifadeler yazıyor:

“Sayın Sedat Peker, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre koruma ile ilgili durumunuz 22 Şubat 2018 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonu’nda değerlendirilerek karara bağlanmıştır.

İl Koruma Komisyonu’nun 22 Şubat 2018 tarihli toplantısında hakkınızda ‘1 (Bir) Personel ile Yakın Koruma tedbiri ile Korunmasının Devamına’ şeklinde karar verilmiş, alınan komisyon kararı Valilik ‘Olur’una istinaden yürürlüğe girmiştir.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi’nin ‘Tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinde ‘Yakın Koruma: Korunacak kişiye konutu dışında refakat etmek suretiyle alınacak koruma tedbirlerini’ ifade eder denilmektedir.

Koruma hizmetimizin etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi, korumanızda görevlendirilen personelin, koruma ile ilgili uyarılarını dikkate almanız ve tarafınıza tebliğ edilen hususlara uymanız ile mümkün olacaktır.”

KARADAĞ’A GİTMEDEN 8 AY ÖNCE KORUMA KARARI YENİLENMİŞ

Sedat Peker’e verilen koruma kararı 2019'da da devam ediyor. 30 Nisan 2019 tarihinde verilen karar da 2018’deki ile aynı. Sedat Peker, 2019 Aralık ayında yurtdışına çıktığını açıklamıştı. Yani bu koruma kararı Sedat Peker'e Karadağ’a gitmeden 8 ay önce veriliyor.