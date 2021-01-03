AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı

03 Ocak 2021 Pazar, 17:53

Kemal Özkiraz, AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın geçmiş yıllarda attığı bazı dikkat çekici tweetleri paylaştı.

Özkiraz, ''AKP Gaziantep gençlik kolları baskaniymis arkadaş. Memur olsa ihraç edilirdi. Tüccar olsa malına mülküne çökülürdü. Siyasetçi olunca baştacı ediliyorlar. Adamına göre muamele'' ifadelerini kullandı.



Abdullah Korkmaz, paylaşımlarında FETÖ terör örgütü ile ilgili, ''Cemaat bakan oğullarından başlamış işe'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Korkmaz, diğer paylaşımında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı överken, AKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in aday gösterilmesine karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"AK parti başkanlık koltuğu için 1000 oyum olsa bu gün itibari ile 1000'nide Ali Babacan'a atardım" şeklinde paylaşım yaptı. Gaziantep büyükşehir adaylıgında umarım Fatma hanım aday gösterilmez. Hatta lütfen gösterilmesin!''