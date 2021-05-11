AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı!

11 Mayıs 2021 Salı, 08:17

AKP Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili’nin geçmiş tweetlerinde AKP’yi sert bir şekilde eleştirdiği, küfür içeren tweetler attığı ortaya çıktı.

Vizili, dün yapılan değişim sonrasında görevi, Muhammed Zahid Bayram’dan devralmıştı. AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yeni görevlendirmeyi, sosyal medya hesabından “Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı Mert Nazmi Vizili’ye emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Muhammed Zahid Bayram kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Balıkesirimize hayırlı olsun” ifadeleriyle duyurdu.

Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı Mert Nazmi Vizili’ye emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum.



Görevi devreden Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Muhammed Zahid Bayram kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Balıkesirimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/2m8jXpX4oO — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) May 10, 2021

CHP'DEN 'AYNEN DESTEKLİYORUZ' AÇIKLAMASI

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları ise, sosyal medya hesabından Vizili'nin eski tweetlerini paylaşarak "Balıkesir AKP gençlik kolları başkanlığına atanan Mert Nazmi başkanımıza başarılar" açıklamasını yaptı.

Balıkesir AKP gençlik kolları başkanlığına atanan Mert Nazmi başkanımıza başarılar?? pic.twitter.com/X7hMZ1BQGw — CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları (@ChpGenclikBlk) May 10, 2021

CHP'den yapılan açıklamanın devamında "Politik düşüncelerini ve eleştirilerini aynen destekliyoruz!" denildi.

Politik düşüncelerini ve eleştirilerini aynen destekliyoruz! — CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları (@ChpGenclikBlk) May 10, 2021

Paylaşımları ortaya çıkan Vizili, sosyal medya hesabını kapattı. Vizili'nin sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından tekrar paylaşım yapan CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları, "KORKMA! Gerçekleri söylediğin sürece biz senin arkandayız Mert! Gerçekler değişmez" ifadelerini kullandı.

KORKMA! Gerçekleri söylediğin sürece biz senin arkandayız Mert!#GerçeklerDeğişmez pic.twitter.com/HVJKHAIeqn — CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları (@ChpGenclikBlk) May 10, 2021

Öte yandan CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem ve CHP Manisa İl Gençlik Kolları da konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Ağzına, yüreğine sağlık Mert kardeş ??



AKP Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığı’na atanan Mert Nazmi Vizili’ye görevinde başarılar dileriz.#GerçeklerDeğişmez pic.twitter.com/YFwi88TCEj — CHP Manisa Gençlik Kolları (@CHPManisaGK) May 10, 2021

Yeni AKP Balıkesir il gençlik kolları başkanına görevinde başarılar diliyorum.

Görüşlerini destekliyorumO??????? pic.twitter.com/9V8DaeYzaH — Eren Erdem (@erenerdemnet) May 10, 2021

Vizili'nin paylaşımları ise şöyle: