AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı!

Balıkesir AKP gençlik kolları başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıkınca hesabını kapatmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 08:17
AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

AKP Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili’nin geçmiş tweetlerinde AKP’yi sert bir şekilde eleştirdiği, küfür içeren tweetler attığı ortaya çıktı.

Vizili, dün yapılan değişim sonrasında görevi, Muhammed Zahid Bayram’dan devralmıştı. AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yeni görevlendirmeyi, sosyal medya hesabından “Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı Mert Nazmi Vizili’ye emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Muhammed Zahid Bayram kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Balıkesirimize hayırlı olsun” ifadeleriyle duyurdu.

CHP'DEN 'AYNEN DESTEKLİYORUZ' AÇIKLAMASI

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları ise, sosyal medya hesabından Vizili'nin eski tweetlerini paylaşarak "Balıkesir AKP gençlik kolları başkanlığına atanan Mert Nazmi başkanımıza başarılar" açıklamasını yaptı.

CHP'den yapılan açıklamanın devamında "Politik düşüncelerini ve eleştirilerini aynen destekliyoruz!" denildi.

Paylaşımları ortaya çıkan Vizili, sosyal medya hesabını kapattı. Vizili'nin sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından tekrar paylaşım yapan CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları, "KORKMA! Gerçekleri söylediğin sürece biz senin arkandayız Mert! Gerçekler değişmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem ve CHP Manisa İl Gençlik Kolları da konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Vizili'nin paylaşımları ise şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler