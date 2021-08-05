AKP Gençlik kolları Milas Afet Koordinasyon Merkezi’ne saldırdı
Milas’ın Ören Mahallesi’nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gönüllü olarak yangınla mücadele eden yurttaşlara, kendilerini AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olarak tanıtan yaklaşık 40 kişilik bir grup saldırdı.
Muğla’nın Milas ilçesinde günlerdir süren yangının Gökova Körfezi kıyısındaki Ören Mahallesi’ne yaklaşmasıyla, yerleşim yerinden dün gece tahliyeler başladı.
İleri’nin iddiasına göre, belediyeye haber verilmeden yapılan tahliyeler sonrası mahallede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan yurttaşlar da ayrılınca, koordinasyonda boşluk oluştu. Bu sabah yeniden koordinasyonun kurulmasıyla işler hale gelen merkeze, üzerlerinde “Ben cemreyim” yazan yeşil tişörtlerle bir grup genç geldi.
"ARTİSTLİK YAPMAYIN"
Kendilerini AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olarak tanıtan gençler, merkezdeki çalışmalara destek olmadı. Çadırdakilerin neden yardım etmedikleri sorusu ve neden hava desteği sağlanmadığı konuşmaları üzerine bu grubun sorumlusu olduğunu iddia eden birkaç genç “Bu hükümet sizin de hükümetiniz. Artistlik yapmayın” gibi ifadelerle karşılık verdi. Gençlere, çadırdan uzaklaşmaları söylendi.
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
Bir süre sonra aralarından kadınları çıkararak, daha kalabalık halde yeniden çadıra gelen AKP’li grup, yurttaşlara saldırdı. Alana jandarma geldi.
"PROVOKE ETMEYE GELMİŞLER"
Çadırda gönüllü olarak çalışan bir yurttaş ise “Burayı provoke etmeye gelmişler. Merkezin düzeni bozmak, kendi hakimiyetlerini kurmak istediler” dedi.
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