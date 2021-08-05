Şahan Gökbakar'dan yangın bölgesindeki gönüllü yurttaşa tepki: "Ağabey, adamlar itfaiyeci..."

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:42

Türkiye'de yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları; 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe başlayan orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Gazeteci Adem Metan, son olarak, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 gün önce başlayan yangınlarla mücadele etmeye çalışan Şahan Gökbakar’ı görüntüledi.

Bugüne kadar itfaiye ekipleri ile koordineli bir şekilde yangınlara erken müdahale edilmesi için kolları sıvayan ve canlı yayınlarla yangınların koordinatlarını veren Gökbakar’ın, evine yakın bölgede çalışmaları takip ettiği, gönüllü birkaç kişinin de komedyen ile birlikte ekiplere yardımcı olduğu gözlendi.

"İTFAİYECİ AĞABEY ADAMLAR"

Metan’ın kayda aldığı görüntülerde, genç olduğu gözlenen bir gönüllünün yanlış müdahalesinin Gökbakar'ı endişelendirdiği, bunun üzerine de Gökbakar’ın uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı.

Şahan Gökbakar’ın, “Sen burada yangınla çarpış. Yanlış buluyorsan, buradan tut ağabey suyu. Adamlar herhalde daha iyi biliyor değil mi? İtfaiyeci ağabey adamlar” dediği duyuldu.

"YAKSIN, ZATEN YANMIŞIZ"

Şahan Gökbakar'ın uyarılarının ardından bir görevlinin, “Buraya ters dönerse sizi yakar” sözleri üzerine ise gönüllünün, “Yaksın, zaten yanmışız” diyerek yanıt verdiği görüldü.

Adem Metan bu anları, “Belki iyi niyetlisiniz, belki canınız çok yanıyor ama orada itfaiyecilerden daha iyi bilemezsiniz! Gönüllü arkadaşlar: Lütfen itfaiyecilerin direktiflerine uyalım. Her bir saniyemiz önemli” notuyla paylaştı.