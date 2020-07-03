AKP Gerze İlçe Başkanı istifa etti

Sinop AKP Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir istifa etti.

İHA
03 Temmuz 2020 Cuma, 21:02
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AKP Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, 2 buçuk yıldan bu yana yürütmekte olduğu görevinden istifa etti.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktığını belirten Özdemir, "Ben bundan sonra işime yoğunlaşacağım. Başkanlığım döneminde AK Parti’ye, davama büyük katkılarım oldu. Bunlardan en önemlisi de 31 Mart 2019 seçimlerinde Gerze ilçesinin iktidar partisiyle buluşmasına vesile olmuşuzdur. Ben görevimi yaptım ve bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu görevi bugün itibarıyla bıraktığımı buradan bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.


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