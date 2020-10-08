08 Ekim 2020 Perşembe, 11:46

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan verilere göre 2013 ila 2019 yılları arasında geçen sürede 6 milyarlık reklam verildiğinin ve bu reklam verilen kurumların içerisinde eğitim kurumlarının olduğunun ortaya çıkması sonrası CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’den tepki geldi.

Antmen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde Spor Toto’nun 7 yılda 6 milyar lira reklam ödemesi yaptığını belirterek “Bazı reklamlar eğitim kurumlarına verilmiş. Sayıştay ‘Şans oyunlarının bağımlılık yaptığı, çocuk ve genç yaştaki kuşakların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir’ diyor. AKP göz göre göre çocuklarımızı kumara itiyor” dedi.

Antmen, bu reklam giderlerinin federasyonlar, valilikler, kaymakamlıklar, gençlik ve spor il müdürlükleri, belediyeler, spor kulüpleri, dernekler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarıldığını belirterek Sayıştay Raporunda yazılanları hatırlattı.

"BAHİS NEDENİYLE İNTİHAR EDENLER OLDU"

Antmen önergesinde; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nun 26’ncı sayfasında “Yapılan reklam ödemelerinin bir bölümü de çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlarına yönelik olup, bu kurumlarda öğrenim gören çocuk ve genç yaştaki kitlelere bahis ve şans oyunlarının tanıtımını hedeflemektedir. Esasen bahis ve şans oyunları gibi bağımlılık etkisi yüksek alışkanlıkların, çocuk ve genç yaştaki kuşakların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış olup, bu alışkanlıkların kazandırılması amacına yönelik reklam ve tanıtımı makul değildir” açıklamasına yer verdi.

CHP’li Vekil “Anayasamızın 41 ve 58’inci maddelerinde gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler getirilmiş ve Anayasanın ‘Gençliğin korunması’ başlıklı 58. Maddesinde ‘Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’ denilmiştir. Anayasamızın 59’uncu maddesinde ise; ‘Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitleler yayılmasını teşvik eder’ hükmüne yer verilmiştir” dedi.

Alpay Antmen “Kumar, bahis ve şans oyunları gibi alışkanlık ve bağımlılıkların gençlerde ciddi davranış bozukluklarına yol açtığı, sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği; suçluluk duygusu, zihinsel dağınıklık gibi psikolojik etkilerinin intihar düşüncesini ve girişimlerini artırdığı konusu birçok saygın bilim insanı tarafından ifade edilmiş ve konuyla ilgili uluslararası bilimsel dergi ile makalelerde de belirtilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bahis nedeniyle bazı gençlerin intihar ettiği haberleri de yaygın medyada yer almıştır” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA 6 SORU

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– 2010 ila 2020 yılları arasında Spor Toto tarafından ödenen reklam giderleri ne kadardır? Bu reklam giderleri hangi kurum ve kuruluşlara aktarılmıştır? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; hangi Valilik, gençlik ve spor il müdürlüğü, dernek, vakıf, spor kulübü, eğitim kurumu ve belediyeye ne kadar ödeme yapılmıştır?

- Son 10 yılda; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kaç kurum, organizasyon, faaliyet, açılış, tanıtım ve panele sponsor olmuştur? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; bunlar nelerdir ve bunlara ne kadar sponsorluk bedeli ödenmiştir?

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2010 ila 2020 arasında eğitim faaliyeti gösteren kaç kurum ve kuruluşa reklam gideri olarak bütçe aktarmıştır? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; bunlar nelerdir ve bunlara ne kadar reklam veya sponsorluk bedeli ödenmiştir?

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2010 ila 2020 arasında gençlik çalışmaları kapsamında bulunan kaç vakıf, dernek ve kamu kurumuna reklam gideri aktarmıştır? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; bunlar nelerdir ve bunlara ne kadar reklam bedeli ödenmiştir?

- Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çalışan vakıf, dernek, kurum veya kuruluşlarda bir ‘bahis’ ve ‘şans oyunu’ olarak faaliyet gösteren Spor Toto’nun tanıtımının yapılmasının, logosunun bulunmasının gençlerin zihinsel ve sosyal tutumunu olumsuz yönde etkilediğini düşünmekte misiniz?

- Türkiye’de 2010 ila 2020 yılları arasında şans oyunu, kumar ve bahis nedeniyle kaç genç intihar girişiminde bulunmuş, kaçı hayatını kaybetmiştir?

- Anayasamızın 41., 58., 59. Maddeleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumluluğu uyarınca; gençlerimizi ve çocuklarımızı bahisten, şans oyunlarından ve kumardan uzak tutmak adına ne tür çalışmalar yürütmektesiniz?