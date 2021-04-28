AKP Grup Başkanvekili Biden'ın 'soykırım' açıklamasında faturayı muhalefete kesti

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:16

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamasına TBMM Genel Kurulu’ndan yanıt verildiğini söyleyen Akbaşoğlu, “Bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkânı göstermiştir. Bu şantajı kullanarak, ellerindeki son kozlarını oynamıştır” dedi. Akbaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Biden’a gerekli dersi vermiştir. Bunda en ufak şüphe bulunmamaktadır. Türkiye’nin egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içinde nasıl adım atacağı kendi uhdesinde mahfuzdur. Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu iftirayı atanlara gerekli cevapları vereceğiz” diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti yönetimlerinin açıklamalarını değerlendiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti: