Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Joe Biden açıklaması

Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

DHA
26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:12
Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Joe Biden açıklaması
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" denildi. 

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından, "Hukuksal Açıdan Soykırım, Yalanlar - Gerçekler" ifadeleriyle bir de açıklama yapıldı. 


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