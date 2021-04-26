Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Joe Biden açıklaması
Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" denildi.
Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından, "Hukuksal Açıdan Soykırım, Yalanlar - Gerçekler" ifadeleriyle bir de açıklama yapıldı.
Hukuksal Açıdan Soykırım— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) April 26, 2021
Yalanlar - Gerçekler: pic.twitter.com/KkcuGvooyR
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