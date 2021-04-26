Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Joe Biden açıklaması

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:12

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" denildi.

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından, "Hukuksal Açıdan Soykırım, Yalanlar - Gerçekler" ifadeleriyle bir de açıklama yapıldı.