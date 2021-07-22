AKP Grup Başkanvekilinden "Erken seçim" açıklaması

22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:11

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP, HDP ve İYİ Parti arasında bir ittifakın bulunduğunu öne süren Akbaşoğlu, "2023 seçimlerinde de 'Nasıl bir strateji belirleyelim ki en çok oyu alabilelim.' yönünde bir taktik ve strateji içindeler." diye konuştu.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan Akbaşoğlu, "Erken seçime karar verecek olan parlamentodur. Parlamentoda da çoğunluk kararıyla ancak erken seçim kararı alınabilir. Gerek AK Parti gerekse MHP net şekilde yetkili kurulları ve genel başkanları marifetiyle seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını defalarca deklare ettiler. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Herhangi bir erken seçim kararı söz konusu değil." dedi.

"EN UFAK BİR TEREDDÜT YOK"

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız da milletle bir araya gelmeyi, onlara dokunmayı, onların taleplerini almayı özlemiş vaziyette. Dolayısıyla 1 Temmuz ile sahalara da inilmiş oldu ve yatırım programları ve açılışlar marifetiyle gidilen illerde de teşkilat toplantıları şeklinde bir program uygulanıyor. Aslında bir erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu. Dolayısıyla biz seçimle ilgili zamanında yapılacağı vurgusunu tekrarlıyoruz. Bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Bununla beraber halkımızın arasına, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye, yaptığımız hizmetleri anlatmaya, onların taleplerini almaya dönük çalışma startını da vermiş vaziyetteyiz.

TBMM 1 Ekim'e kadar yasama çalışmalarına ara verdi. Bütün milletvekillerimiz bu sürede vatandaşlarımızın arasında olacak. Milletvekillerimiz, 19 yıllık AK Parti iktidarında yapılan hizmetleri, eserleri ve yatırımları vatandaşlarımıza anlatacaklar. Vatandaşlarımızın taleplerini, dertlerini dinleyecekler ve inşallah 1 Ekim'de yasama faaliyetlerinin tekrar başlamasıyla gerekli yasal düzenlemelere dönük biz de üzerimize düşeni ortaya koyacağız."