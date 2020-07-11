“AKP, hayal edemeyeceği bir oy kaybı yaşayacak”
Eski AKP kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Anketlerde AKP’nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Vatandaş ‘Elim kırılsaydı oy vermeseydim’ diyor. Hükümete yönelik eleştirileri önce AKP’liler yapıyor. AKP gidicidir” değerlendirmesinde bulundu.
Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan döneminde de Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan ve AKP'den istifa eden ilk siyasetçi olan CHP'nin Konya Milletvekili. Şener, " Anketlerde AKP'nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30'un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum” dedi.
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Şener'in açıklamaları şöyle:
"Siyasetin içinde olan birisi olarak bazı olayları okuyabildiğini kaydeden CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sözlerini şöyle bitirdi: “Bu tablo, siyasetin rengini de değiştirmiş gözüküyor. Hükümete yönelik eleştirileri sadece muhalefet partilerine destek verenler değil, daha fazla AKP'ye oy verenler yapıyor. Vatandaş feryat ediyor. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim' diyor. AKP'ye geçmişte büyük destek veren Konya'da da bu böyle gözüküyor. Bu gidiş Sayın Erdoğan'a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak. Anketlerde AKP'nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30'un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum.”
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