AKP iktidarı, giderlerdeki artışı yoksula yardım ve emekçiye ödemelere bağladı

25 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Hükümetin bütçeyle birlikte Meclis’e sunduğu “Yıllık Ekonomik Rapor”da bütçe giderlerinde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar sonucunda artış meydana geldiği belirtildi.

Cari transferler ile personel ve SGK devlet primi giderlerinde ortaya çıkan artışların faiz dışı harcamalardaki yükselişte belirleyici olduğuna işaret edilen raporda, faiz harcamalarının bütçe finansman ihtiyacı ve borçlanma maliyetlerindeki artış nedeniyle yükseldiği belirtildi. Bu yılın ilk 8 ayında bütçe giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 oranında artarak 761.4 milyar TL, faiz hariç bütçe giderlerinin yüzde 13.6 artarak 669.8 milyar TL, faiz giderlerinin ise yüzde 32.1 artarak 91.6 milyar TL olduğu belirtildi.

Yılın ilk 8 ayında bütçe giderlerindeki artışa en büyük katkıyı cari transferlerin yaptığına işaret edilen raporda, “Cari transferler bu dönemde yüzde 20.1 artış göstererek 328.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışın en önemli belirleyicisi sağlık, emeklilik ve sosyal yardım sistemine yapılan transferler olmuştur. Vergi geliri performansına bağlı olarak gelirden ayrılan paylarda yaşanan artış ve salgınla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL ödeme yapılması cari transferlerde görülen artışın diğer belirleyicileri olmuştur” denildi.

ENFLASYON FARKI

Rapora göre bütçe giderlerindeki artışa en yüksek ikinci katkıyı personel giderleri yaptı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dahil personel giderlerinin, yılın ilk 8 ayında yüzde 15.8 artarak 227 milyar TL olarak gerçekleştiği ve bütçe giderlerindeki artışa 4.7 puan katkı yaptığına işaret edilen raporda, “Toplusözleşmede belirlenen genel maaş ve ücret artışına ilave olarak ocak ayında yüzde 1.49, temmuz ayında ise yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı verilmesi ve kurumların ilave istihdam kararları personel giderlerinde yaşanan artışta etkili olmuştur” denildi.