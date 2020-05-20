AKP iktidarı yoksullukla övünüyor
Hükümetin övündüğü destekler emekçinin düştüğü yoksulluğu ortaya koydu. Verilere göre, 3 milyon 50 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı ve maaşının çok daha azıyla geçinmeye zorlandı. 878 bin kişi ücretsiz izne çıkarıldı, ayda 1168 liraya mahkûm edildi. 591 bin 894 kişi işsizlik ödeneği aldı.
Hükümetin açıkladığı kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği verileri, emekçinin halini ortaya koydu. Verilere göre, milyonlarca işçi asgari ücretin de altındaki düşük ücretlerle ayın sonunu getirmeye çalışıyor.
Tablo şöyle:
- Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 50 bin 854 kişiye, 4.8 milyar lira ödeme yapıldı. Bu veri aynı zamanda 3 milyonun üzerinde işçinin mevcut ücretlerinden çok daha düşük bir ücretle geçinmek zorunda kaldıklarını ortaya koyuyor. Çünkü günlük kısa çalışma ödeneği, işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı. Hükümet kısa çalışma ödeneği kapsamında işçilere 1750 lira ile 4 bin 381 lira arasında ücret verildiğini belirtiyor. Ancak işçinin tavan olan 4 bin 381 lirayı alabilmesi için son 12 aylık prime esas aylık ortalama kazancının 9 bin lira olması gerekiyor. 6 milyon işçinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığı Türkiye’de bu miktarda ücret alabilen işçi sayısı çok az. Asgari ücretli bir işçi kısa çalışma ödeneği olarak en fazla 1750 lira alabiliyor. Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik prim ödemeleri de duruyor. İşsiz kaldığında ise kısa çalışma ödenekleri işsizlik maaşı süresinden düşülüyor.
- Bakanlık verilerine göre, 878 bin 614 işçiye 441.1 milyon lira nakdi ücret desteği verildi. Bu işçiler günlük 39, aylık da bin 168 lira geçinmeye çalışıyor.
- Sosyal destek programları kapsamında geliri olmayan hanelere biner lira ödeme yapılıyor. Bugünkü salgın koşullarında bin lira ile geçinebilmek de olanaksız.
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