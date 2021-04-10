AKP İl Başkanı ile valilik arasındaki anlaşmazlığa ilişkin açıklama
Kars Valiliği, CHP'nin Kars'ı ziyaret eden heyeti içerisindeki İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in gündeme getirdiği " 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Sebebim Var' projesinin uygulanmasında, Kars Valiliği ile AKP İl Başkanı Adem Çalkın arasında anlaşmazlık olduğu" iddiası için açıklama yaptı. Kars Valiliği, "Teknik çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimizin bu projeden bölgemiz şartlarında en fazla verimi sağlayacağı ve en uygun şekilde yararlanacağı zamanda projenin uygulanmasına başlanacaktır" açıklamasını yaptı.
Kars Valiliği, kenti ziyaret eden CHP heyetindeki İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in derdini dinlediği köylülerin anlatımıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Sebebim Var projesinin uygulamasında Kars Valiliği ve AKP İl Başkanı arasında anlaşmazlık" olduğu iddiasını gündeme getirmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:
"TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
"Bazı basın yayın organlarında 'Hayvancılık Projesine Kars Dahil Edilmedi, Chp'li Sertel Sordu: 'Vali Ve Akp İl Başkanı Arasında Anlaşmazlık Mı Var' gibi başlıklarla yayınlanan haber konusu incelenmiş olup konu ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde bahse konu projenin Kars’ta uygulanmamış olmasının 'Kars Valisi ile AK Parti Kars İl Başkanı arasında hayvanın nereden alınacağına dair yaşanan anlaşmazlık' olduğu yönündeki iddialar hayal ürünü olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. T.C. Ziraat Bankası’nca hazırlanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen teknik çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimizin bu projeden bölgemiz şartlarında en fazla verimi sağlayacağı ve en uygun şekilde yararlanacağı zamanda projenin uygulanmasına başlanacaktır."
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