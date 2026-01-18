Dikkat! MHRS adıyla yeni dolandırıcılık yöntemi: Birebir kopyasını yapmışlar!

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden işlem yapan yurttaşlar yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya.

BİRE BİR KOPYASINI HAZIRLAMIŞLAR!

MHRS’nin bire bir kopyasını hazırlayan şüpheliler, yurttaşları sahte internet sitelerine yönlendirerek “randevuya gitmeme cezası” adı altında ödeme talep ediyor.

Sabah'ın haberine göre bu yöntemle karşılaşan Büşra Betül Belet, sisteme e-Devlet butonu üzerinden giriş yaptığını düşündüğünü ancak ekranda çıkan uyarının dikkatini çektiğini söyledi.

Belet, ekranda “4 kere randevunuza gitmediğiniz için 130 lira ceza kesilmiştir. Ödeme yapılmadığı takdirde randevu alamayacaksınız, kısıtlamalar gelecek, icraya verileceksiniz” şeklinde bir mesajla karşılaştığını belirtti.

"DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Durumu ilk anda yeni bir uygulama sandığını ifade eden Belet, ödeme ekranına yönlendirildiğinde dolandırıcılığı fark ettiğini söyledi. Belet, “Ödeme sayfasını görünce şüphelendim ve dolandırıldığımı anladım. Kartlarımı hemen iptal ettirdim” dedi.

Sahte sitenin MHRS tasarımını bire bir kopyaladığını vurgulayan Belet, yurttaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Belet, “İnsan gerçekten aldanabiliyor. MHRS ve e-Devlet işlemlerini mutlaka resmi uygulamalar üzerinden yapmalıyız. İnternet adreslerini kontrol etmeli, bilinmeyen linklere tıklamamalı ve işlem yaparken her zaman şüpheci yaklaşmalıyız. Böyle bir durumla karşılaşıldığında da vakit kaybetmeden yetkili mercilere başvurulmalı” ifadelerini kullandı.