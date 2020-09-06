“AKP İl Başkanıyla bir araya geldiniz, Diyarbakır'a da gelin”
Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spona'nın Mardin'de AKP İl Başkanı'nı ve kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başak Demirtaş, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano, mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu ve AKP İl Başkanıyla da bir araya geldiğinizi görüyorum" ifadelerini kullandı.
Mardin'in Diyarbakır'a komşu şehir olduğunu belirten Demiştaş, şöyle dedi:
"Şayet Diyarbakır’da misafirimiz olursanız başta eşim Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’li siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davalarını size anlatmak isterim. Eminim ki, ziyaretiniz sırasında görüştüğünüz yetkililerinden hükümetin pozisyonunu fazlasıyla öğrenme fırsatınız oldu. Durumu bir de bizden dinlemek için, bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır. Sizi Diyarbakır misafirperverliğiyle ağırlamak isterim."
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