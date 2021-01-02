AKP İlçe Başkanlığı'ndan provakatif paylaşım: Siz yılbaşını kutlayamadınız ama biz namaz kıldık ohh!

AKP Sivas Koyulhisar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan bir paylaşım, sosyal medyanın gündemine oturdu. Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Siz meydanlarda toplanıp yılbaşı kutlayamadınız ama biz camide toplanıp Cuma namazı kıldık" denildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2021 Cumartesi, 20:20
AKP İlçe Başkanlığı'ndan provakatif paylaşım: Siz yılbaşını kutlayamadınız ama biz namaz kıldık ohh!
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Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görsel gündeme oturdu. Görselde AKP Sivas Koyulhisar İlçe Başkanlığı Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Siz meydanlarda toplanıp yılbaşı kutlayamadınız ama biz camide toplanıp Cuma namazı kıldık" denildiği görüldü.

Yarkadaş ilçe başkanlığının gönderisini şu ifadelerle paylaştı:

Din istismarında  son perde... AKP Sivas Koyulhisar İlçe Başkanlığı, alttaki bu kötü twiti yazdı. Bölge halkı tepki gösterince de silmek zorunda kaldı. Neyse ki; halkımız bu tür saçmalıklara gereken demokratik tepkiyi gösteriyor ve marjinal kafalara  geçit vermiyor.

Yapılan paylaşım gelen tepkiler ardından silindi.

Tepkilerin ardından silinen paylaşım şöyle:


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