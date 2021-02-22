AKP İstanbul il başkan adayı açıklandı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:14

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından AKP İstanbul İl Kongresi hakkında açıklama yaptı.

Erkan Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul il başkan adayı olarak belirlendiğini duyurdu.

Erkan Kandemir'in açıklaması şöyle;

24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir.

Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun.



