AKP İstanbul İl Teşkilatı için öne çıkan isimler: Külünk ve Kılıç

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

AKP’de kongre takvimi ilerlerken, kulislerde mevcut İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın aday gösterilmeyeceği, yerine eski milletvekili Metin Külünk ya da eski Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın getirileceği belirtiliyor. Eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in de il başkanlığı için nabız yoklamaya devam ettiği öğrenilirken, son kararın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği konuşuluyor. İsminin açıklanmasını istemeyen AKP’li bir yönetici, “Kaybedilen İstanbul seçimlerinin ardından Bayram Şenocak’ın görevden alınacağı kesin. Ancak parti içinde yapılan ankette üyelerin çoğunluğunun Karadenizli olması sebebiyle Metin Bey’in ismi çıkıyor. Eski Kâğıthane Belediye Başkanımız Fazlı Bey ise İç Anadolu nüfusuna kayıtlı seçmenleri yeniden partiye çekebilir. 2 isim de İstanbul seçimlerinin ardından partiyi yeniden toparlayabilir. Ancak son dönemde parti içinde Fazlı Bey’e daha sıcak bakılmaya başlandı” dedi. Öte yandan aynı kaynak Ankara il başkanının da yeni dönemde görev alamayabileceğini belirtti.