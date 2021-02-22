AKP İzmir kongresinde yine aynı manzara; güvenlik önlemi tamam, korona önlemi yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AKP'nin İzmir İl Kongresi'nde, pandemiye rağmen yine kalabalık görüntüler oluştu. Salona girmek için sıra bekleyen binlerce yurttaş, kalabalık gruplar halinde turnikelerden geçiş yaptı. 3 ayrı polis noktasında aramaların yapıldığı ve üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı salonda, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkati çekti.
Karadeniz'deki AKP kongrelerinde gündeme gelen kalabalık manzaraların bir benzeri İzmir'de yaşandı. Bazı yolların tek şeride düşürülmesi nedeniyle, sabah saatlerinden itibaren birçok noktada trafiğin kilitlendiği İzmir'de, AKP İzmir Olağan Kongresi'nin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'nda ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Erken saatlerden itibaren salonun önünde toplanan AKP'liler, 3 ayrı polis noktasının bulunduğu turnikelerden geçip içeri girdi. Salonun dışında ve içinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkati çekti. Binlerce yurttaşın, kalabalık gruplar halinde turnikelerden geçtiği görüldü. Salonun içinde de sosyal mesafeye uyulmazken, partililer şarkılar eşliğinde coşup sloganlar attı. Binlerce bayrakla süslenen salonda, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerine de yer verildi.
AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olduğu AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesiyle start alacak.
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