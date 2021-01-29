AKP kongresinde pankart krizi: Başkan paylaştı, milletvekili kaldırttı
AKP Erzurum 7. Olağan İl Kongresi'ne bir grup partilinin açtığı ve belediye başkanının da sosyal medya hesaplarından paylaştığı pankarta milletvekilinin talimatıyla müdahale edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katıldığı AKP Erzurum 7. Olağan İl Kongresi'nde 'pankart krizi' yaşandığı ortaya çıktı.
Kongre salonunda, Pasinler'den gelen bir grup, ilçede yaklaşık 15 yıldır yapılması beklenen Alvar Barajı projesiyle ilgili taleplerini Erdoğan'a duyurmak için pankart açıldı.
“Pasinler’in tek aşkı, gelsin Alvar Barajı / Arpa, buğday kalmadı, gelsin Alvar Barajı / Çiftçinin yok hasadı, gelsin Alvar Barajı / Ovanın can damarı, gelsin Alvar Barajı” yazılı sözkonusu pankartın yer aldığı fotoğraf AKP'li Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından da paylaşıldı.
Ancak salonda bir süre asılı kalabilen pankart, daha sonra rahatsızlığa neden oldu. Pankartın indirilmesi için AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın 'indirin' işareti sonrası harekete geçildi.
Kısa süreli bir arbede ve bağrışmaların yaşandığı o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş, “Görüyorsunuz Alvar Barajı için pankart açtık, pankartımızı kaldırıp attılar, yıktılar” diye tepki gösterdi.
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