Son Dakika... 11. Yargı Paketi Meclis'te: Tartışmalı maddeye düzenleme geliyor

11. Yargı Paketi kapsamında yer alan Covid-19 düzenlemesinden deprem suçları çıkarıldı.

Buna göre, 6 Şubat depremleri sırasında ya da öncesinde “deprem suçu” kapsamında yargılananlar, düzenleme kapsamında getirilen aftan yararlanamayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, depremde yıkılan binalardan sorumlu olanlara yönelik özel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti. Güler, “Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu düzenleme, depremde sorumluluğu bulunan kişilerin infaz indirimi ya da tahliye imkânından yararlanabileceği yönündeki değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

Özellikle depremzedeler ve hukuk çevreleri, olası bir affın “cezasızlık” algısını güçlendireceği uyarısında bulunmuştu.

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları da meclis önünde basın açıklaması yaparak ilgili madde olan 27. maddeyi protesto etmişti.