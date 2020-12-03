AKP, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için itirazda bulundu
AKP Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu iddiasıyla Bölge İdare Mahkemesine başvurduklarını söyledi.
AKP Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, adayları Aydın Pehlivan'ın, Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.
4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt'un getirildiğini aktaran Ahmet Can Çelik, ancak oylamanın cam kavanoz içinde yapılmasının usule aykırı olduğunu öne sürdü.
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