AKP, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Seçim barajı düşürülmeli’ önerisini dikkate aldı
2023 seçimlerine yaklaşırken iktidar, birçok olasılığı ele alarak strateji geliştiriyor. Bunlardan biri de seçim barajı. İktidarın üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarındaki değişikliğin arka planında HDP ve İYİ Parti var. Çalışma önce MHP sonra diğer partilere sunulacak.
AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce pek çok kez dile getirdiği “Seçim barajı düşürülmeli” önerisini, üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarındaki değişiklik çalışmasında yer verdi. Cumhur İttifakı’nın, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi için büyük ölçüde uzlaştığına dikkat çekildi. İktidar kanadı, “böylece daha önce başka partilere oy veren ancak sırf barajı geçmesi için son yıllarda HDP’den yana tercihini kullanan seçmenleri de yeniden kendi partisinde birleştireceğini” düşünüyor. Ayrıca bu sayede, “sol seçmenin kendi partilerine yönelme eğilimi göstereceğinden HDP’nin de 2023 seçimlerinde oyunun düşebileceğine” işaret ediliyor.
İktidar, Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasaları üzerindeki çalışmaları büyük oranda tamamladı. Ancak çalışma, önce MHP’ye, sonra da diğer partilerin görüşlerine sunularak, TBMM’ye gelecek. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, ittifak cephesi seçim barajının yüzde 7 olmasında uzlaştı. Bunun için de Cumhur İttifakı’nın tezleri özetle şöyle:
Temsilde adalet sağlanır: Yüzde 10 seçim barajı nedeniyle bugünkü sistemde birçok partinin “parlamento dışı kaldığına” işaret eden iktidar kanadı, barajın yüzde 7’ye indirilmesiyle temsilde daha fazla adalet sağlayacağını hesaplıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden yapılan “tek adamcılık, demokrasiden uzaklaşıldığı” gibi söylemlerin de “barajın düşürülmesiyle” son bulacağını ifade ediyor. “Baraj nedeniyle ittifak çatısı altında yer almak istemeyen partilerin önüne bir seçenek sunulacağına ve seçmenin de böylece iktidara olan güveninin artacağına” inanılıyor.
'HDP’NİN OYU DÜŞER'
HDP’nin oyu düşer: İktidar, barajın düşürülmesiyle ilgili 7 Haziran 2015 seçimlerini de örnek gösteriyor. Bu seçimde “HDP’nin yüzde 13,1 oy alarak, 80 milletvekili çıkardığı, böylece partinin tarihinin en yüksek oyunu aldığına” atıfta bulunuyor. Bunun en büyük nedeninin de o dönem “sırf HDP’nin barajı geçmesi için CHP gibi partilerin seçmenlerinin HDP’ye yönelmesi olduğu” belirtiliyor. HDP’nin 7 Haziran seçimlerinde 6 milyon 57 bin 500 oy aldığı ancak 1 Kasım 2015’teki seçimlerde ise bir milyondan fazla oy kaybettiğine vurgu yapılıyor. Seçim barajının düşmesiyle birlikte HDP’nin “oylarının daha düşeceği” yorumları yapılıyor.
İYİ Parti rahatlar: İktidar, barajın yüzde 7’ye düşmesiyle birlikte İYİ Parti’nin de “elinin rahatlayabileceğini” düşünüyor. Özellikle Millet İttifakı’nda CHP ile birlikte hareket eden İYİ Parti’nin, “HDP ile ilişkilendirilmesinden rahatsız olması nedeniyle, ittifaktan bağımsız hareket etme yönünde karar alabileceği” de ifade ediliyor. “Seçim barajı gibi bir sorununun da kalmayacağına” dikkat çekiyor. Bu durumda da iktidar “Millet İttifakı’nın seyrinin 2023’te farklı bir noktaya evrilebileceğini” hesaplıyor.
TİP ve EMEP: Barajın yüzde 7’ye düşmesiyle birlikte artık TİP, EMEP gibi partilerin de HDP çatısı altında seçimlere girmek yerine kendi partileri adına temsil edilmek amacıyla, 2023’te tek başlarına yarışmak isteyecekleri yorumunda bulunuyor. Bunun da “HDP’nin oylarının düşmesine neden olacağı” değerlendiriliyor.
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