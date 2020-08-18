AKP MKYK toplantısı sona erdi

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı 2,5 saat sürdü.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 17:33
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı düzenlenen toplantı 2,5 saat sürdü.


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