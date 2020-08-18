AKP MKYK toplantısı sona erdi
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı 2,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı düzenlenen toplantı 2,5 saat sürdü.
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