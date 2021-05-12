AKP seçmeni esnaf: Bu mu sizin karşılığınız! Çocuğum aç aç!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından kaportacı bir esnafın videosunu paylaştı.
Ağbaba'nın paylaştığı videoda, hayatın boyunca AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir esnaf, adalet istediğini söyleyerek, "Erdoğan'dan başka kimseye oy vermedim, bu mu sizin karşılığınız" ifadelerini kullanıyor.
Esnaf, "Çocuğum aç aç, bu mu sizin karşılığınız. Ben evimin kirasını 4 aydır ödeyemiyorum bekçi bana ceza yazıyor" diyerek, bekçilerin kendisine 3 defa ceza yazdığını söyledi.
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