AKP Sözcüsü Çelik: ABD ile omuz omuza özgürlüklerin ve değerlerin korunması için mücadele ettik

07 Haziran 2021 Pazartesi, 19:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Toplantısı (MYK) sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da yapacağı görüşme için "Daha önceden tanışıyorlar. Sayın Biden Başkan Yardımcısı iken sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşuyorlardı" derken "Kendi hükümetlerimizin, partimizin, Cumhurbaşkanımızın son derece ABD ilişkilerinde tecrübesi ve birikimleri vardır. Biden yönetimi döneminde olumlu sonuç doğurmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, HDP'ye yönelik yeni kapatması davası için de "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." dedi.

Çelik'in konuşmalarından ana başlıklar şöyle:

"MARMARA İÇİN 3 YILLIK PLAN YAPILDI"

Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz. Son derece tedirgin edici bir tablo. Burada ortaya çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek, gerekleri güçlü bir şekilde yerine getirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip ettiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimatlar verdiğini ifade etti. Bu deniz salyası sorununun kaderimiz olan tabiatı bütün tehlikelerden korumak ve kurtarmak için çok ciddi bir uyarı olarak ele alınması gereken bir plan olarak değerlendiriyoruz. İleri biyolojik arıtma tesisi yapmanın ne kadar önemli olduğu, yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Marmara Denizi'nde 91 noktada denetimlerini sürdürüyor. Acil eylem planı devreye girmiştir. 3 yıllık plan çevresinde tamamlanacaktır.

"AVRUPA DEMOKRASİSİ AKDENİZ'E GÖMÜLDÜ"

Danimarka'da sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke dışına gönderebileceklerine dair yasa çıkarıldı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlem Evi, bu güçlü ses bombaların acı bir şekilde insanlara zarar vereceğini söylüyor. AB Komisyonu Sözcüsü mücadelenin Avrupa temel haklarına uymasını söylüyor. Bu uyarıların 10 katı 1000 katı Yunanistan'ın ihlalleri var. Bu ihlaller karşısında hiçbir iş yapılmıyor. Adeta Yunanistan'a 'her türlü hukuksuzluğu yerine getir, göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engelle' deniyor. Bu utanç vericidir. Cumhurbaşkanımız onlara Yunan sahil güvenliğinin göçmen botlarının batırıldığına dair bilgi ve belgeleri batırdığına dair fotoğraf vermesine rağmen hala bilgimiz yok deniyor. Bu konuda somut sonuçlar doğuran eylemler bekliyoruz. Avrupa demokrasileri Akdeniz'e gömülüyor. Bunun yerine sadece Yunan sahil güvenliğini kınamak yetmiyor. İnsanlara ses bombası uygulamak ne demek? Bundan daha vahşi yöntem olabilir mi? Danimarka'nın yaptığı ölümden kaçan insanları sürgüne göndermek gibi bir şey oluyor. Avrupa'nın değerlerini korumaktan bahsediliyorsa bu gayrimeşru uygulamaların sona erdirilmesidir.

HDP'YE YENİDEN KAPATMA DAVASI

İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç

GÜNEY SEÇİMLERİ

AK Parti'nin kurulduğundan beri pek çok seçim başarısını gerçekleştirdiği gibi bu belde seçimine Cumhur İttifakı olarak tek bir aday olarak girdi. Bizim bu kadar seçim başarımız olduğu için bu meselenin bazı partiler tarafından niye bu kadar büyütüldüğünü merakla izledik. Tabii ki çok kıymetli bir beldemiz. Biz bu beldede seçimi kazanacağız, oradan da iktidara yürüyeceğiz propagandası yapanların aldığı oy ortada. Biz pek çok seçime giriyoruz. Dediğimiz gibi seçimler zamanında yapılacak.

HAYVAN HAKLARI YASASI

MYK'da hayvan hakları yasasını son kez görüşüyoruz. Arkadaşlarımızın çeşitli değerlendirmeleri oldu. Kurulacak mekanizmalarla ilgili yaklaşımları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı, bunu son kez değerlendireceğiz ve bu dönem, Meclis kapanmadan bu yasa geçecek. Özellikle bu konudaki haberleri duydukça gerçekten içimiz eziliyor. Hayvanlar bizim dünya hayatındaki yolculuğumuzda kader arkadaşlarımızdır. Canlara yapılan bu zulmü, işkenceleri azaltmak açısından bu yasanın önemli olacağını düşünüyoruz. Daha önce onlar can olarak değil mal olarak değerlendiriliyordu. Bütün bunlar düzeltilecektir. Derneklerin, vatandaşların, STK'nın taleplerine, hassasiyetine daha uygun bir yaklaşım ortaya çıkacaktır.

"ABD İLE BÜYÜK BİR AJANDAYA SAHİBİZ"

(Edoğan-Biden görüşmesi) İki liderin yüzyüze ilk görüşmesi olacak. Daha önceden tanışıyorlar. Sayın Biden Başkan Yardımcısı iken sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşuyorlardı. Birbirlerinin siyasi yaklaşımlarını biliyorlar. Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı sırasında evinde ziyaret etmişti. Şimdi büyük bir ajandaya sahibiz. ABD ile müttefiklikten başlayarak, çok uzun dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza özgürlüklerin ve değerlerin korunması için mücadele ettik. Bu büyük ajandanın içinde olumsuz sayfalar var. Sözde Ermeni soykırımı, Kıbrıs konusunda Rum kesimine destekleri, PYD/YPG terör örgütüne, FETÖ'nün himayesi edilmesi gibi temel konular var. Bizim arzumuz negatif sayfaları çıkarmak. Türkiye'nin beklentilerine uygun sonuçların ortaya çıkması. Akdeniz'de, Libya'da yapmamız gereken işbirliği, ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik performansı arttırmak gerekiyor. Büyük işbirliği alanları engellenmektedir. Hem NATO müttefiki olarak, uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkilerimiz, birbirini tanıyan diplomasiye sahibiz. Cumhurbaşkanımız, Başbakan olduğunda Bush Başbakan'dı. Kendi hükümetlerimizin, partimizin, Cumhurbaşkanımızın son derece ABD ilişkilerinde tecrübesi ve birikimleri vardır. Biden yönetimi döneminde olumlu sonuç doğurmasını bekliyoruz. Türkiye'nin yaklaşımı olumsuz sayfaları kaldırmak, gidermek, olumlu alanlara odaklanmak şeklindedir. Umarız muhataplarımızın da hazırlıkları bu yöndedir"

"TÜRKİYE MISIR'A YAKLAŞIMDA OLUMLU"

Aramızda Mısırla çok köklü ilişkimiz var. Mısır halkıyla köklü ilişkilerimiz var. Aradaki kopukluk sözkonusu olmasına rağmen. Bu dönemde istihbarat teşkilatlarımız görüşmelerini sürdürdüler. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı düzeyinde bir heyet gitti oraya. Her iki taraf da beraber çözülecek işlere odaklanma kararına vardı. Bundan sonrasında karşılıklı görüşme, istişarelerde somut konularda yoğunlaşabileceğimiz adımlar atılacak. Mısır'la konuşmamız gereken konular var. Libya'yı, Akdeniz'i konuşmamız gerekiyor. İki ülkeyi ve geleceği konuşmamız gerekiyor. Türkiye bu konuda olumlu yaklaşım içerisindedir.