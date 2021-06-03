AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:23

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine dair detaylara değinen Çelik, pandemi döneminde müzisyenlere destek ve Marmara'daki deniz salyası sorununa ilişkin de konuştu. Çelik ayrıca, gazetecilerin 'erken seçim' sorusuna da yanıt verdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bizim açımızdan, PKK, YPG, DEAŞ hepsi aynıdır, hepsi insanlığa karşı aynı suçu işlemektedir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir. 8500'den fazla hedef imha edilmiştir. Eren operasyonları 15 ayrı bölgede devam ediyor. DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiğinin aksine en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz. İnsanlığın düşmanı olan bu terör örgütlerine en ilkeli ve güçlü mücadeleyi veriyoruz. Bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini kullanabileceklerini ve bununla bir sonuca varabileceklerini söylüyorlar. Terör örgütlerine destek verenler sadece bu utançla baş başa kalacaktır."

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

"Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor.

Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak.

Müzik sendikası, müzik birlikleri, müzik dernekleri bu listeleri bize gönderiyor. Daha fazlası için gayret ediyoruz. İnşallah bu dönemi de atlattıktan sonra müzisyenlerimizle özgür bir şekilde eski günlerdeki gibi buluştuğumuz ortamlara kavuşmayı temenni ediyoruz."

'İHA VE SİHA'LARA YOĞUN TALEP VAR'

"Her gün uluslararası basında analizler yer alıyor. İHA ve SİHA'lara yoğun talep var. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de gemimiz ile etkinlik sağlanacak. Aynı zamanda doğal afetlerde de kullanılabilecek. 200'e yakın firma katkı sağlıyor. Yakın zamanda tamamlanacak."

SIFIR ATIK PROJESİ'NE ÖDÜL

"Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde birçok çevre projesi yürütülüyor. En önemlisi bu atık projesi ile ilgili olan mesele. Emine Erdoğan hanımefendiye BM tarafından ödül verildi."

'DENİZ SALYASI' SORUNU

"Marmara denizindeki müsilaj, denizcilerin deyimi ile deniz salyası son derece tedirgin edici. Tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. İklim değişikliği, denizin durgun olması buna yol açtığını söylüyor. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmemizi gerektiriyor. Yüzeyden temizlense bile tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Marmara denizinin etrafında 25 milyona varan nüfus yaşıyor. Belediyelerin yaptığı deşarjlar, balıkçılık faaliyetleri gibi bir sürü bileşen yanyana geliyor. Çevre ve Şehircilik'ten sorumlu genel başkan yardımcımız Çiğdem Hanım, bakanımızın yaptığı çalışmalarla birlikte parti olarak bu konuyu takip ediyoruz.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız yarın zannediyorum bir çalıştay düzenleyecek. Çeşitli örnekler alındı, akademisyen ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Çok kapsamlı çerçevede bakıyoruz. İnşallah çalıştayın sonuçları bu hafta sonu paylaşılacak."

'İSRAİL'İ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

"Geçen hafta yoğun şekilde İsrail saldırganlığını konuştuk. Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini görüyoruz. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in gerginliği yükseltmemesi ve geçen seferki olaylardan ders çıkarması gerekiyor. BM İnsan Hakları Konseyi'nin işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız komisyon kurmasını son derece önemli buluyoruz. Bütün uluslararası çevrelerin bu komisyona destek vermelerini bekliyoruz.

Almanya'da FETÖ'nün de dahil edildiği bir proje ortaya çıktı. Üç dini bir araya getirmek gibi amaçların nasıl terörist faaliyetlere dönüştüğünü gördük. Almanya'daki Türk ve Müslümanları temsil etmesi sözkonusu olmayan bu projeye geçit verilmemesi gerekirdi. Almanya'nın çok daha hassas davranmasını bekliyoruz."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır. Nasıl bir gerekçe ortaya koyuyorlar? Siyaset bir tez, iddia ortaya koymak için yapılır. Öyle bir konumlanma var ki tamamen AK Parti'nin anti tezi olmaktan öteye gidemeyen argümanlar var. Bir siyasi parti kendi varlığını topluma ulaştırdığı mesajla gösterir. Sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın anti tezi olarak konumlandırılmış bir yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip, sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz."

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

"İş birliği yapacağımız alanlar çok fazla. Geçmişte olanlar Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir müttefik olduğunu ortaya koyuyor. Terörist başının orada, ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri bakımından halledilmesi gereken bir meseledir. Bir terör örgütüne bizim müttefikimizin destek vermemesi lazım."