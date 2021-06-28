AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Kabil Havalimanı' ve 'Katar' açıklaması

28 Haziran 2021 Pazartesi, 20:16

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye’nin, Kâbil Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliği ve işletmesinin sağlanması teklifiyle ilgili de konuştu. AKP Sözcüsü,"maddi bilgi açısından yanlış şeyler" söylendiğini savundu. Çelik, "Kabil Havaalanı'nın güvenliği 2013'ten bu yana ülkemiz tarafından yürütülüyor. Bu yeni değil. NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesiyle birlikte yeniden gündeme geliyor" dedi.

"Türkiye güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış ve yakışıksız ifadeler kullanıyor" ifadesini kullanan Çelik "Bu konuda istişareler devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda uluslararası toplumun güçlü ve güvenli desteğine ihtiyacı var. Afgan hükümeti ile yasal zeminin de oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Çelik, "Türkiye'ye kuzey ve doğudan gelen göç tehdidine karşı Afganistan'ın istikrarlı olması bizim için çok önemlidir. Afganistan'daki istikrarsızlık uyuşturucu tacirleri açısından maalesef elverişli ortam oluşturuyor. Bunların hepsi milli güvenliğimiz açısından önemli unsurlar" dedi.

KATAR YANITI: 'ÜLKEMİZE YATIRIM YAPIYOR'

Katar ile yapılan protokole ilişkin eleştiriler hakkında ise Çelik, "Seçmece davranmak istiyorlar. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esat yönetimi ile muhabbetli olmak istiyorlar. Ama ne kadar yardım yaparsa yapsın Katar'a öyle bakmıyorlar. Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. Uluslararası planda zor durumda kaldığında Türkiye'nin lehine oy kullanan ülkelerden bir tanesi. Buradaki seçmece mantık hakikaten belli bir politik psikoloji açısından değerlendirilmesi gereken bir mantık" ifadelerini kullandı.