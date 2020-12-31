AKP Sözcüsü Çelik'ten 'türbanlı hakim' tepkisi: Yılın son faşist saldırısı

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:37

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimler"le ilgili sözlerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlar'ın sözlerini "2020 yılının son faşist saldırısı" diye niteleyen Çelik, "CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz..." ifadelerini kullandı.

CHP'yi hedef alan Çelik, "CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır" dedi.

FİKRİ SAĞLAR NE DEDİ?

Eski bakan Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkularım var. Nitekim başıma da geldi. Benim gibi düşünenler iktidara geldiğinde muhtemelen türbanlı olan insanların yine türbanlarını kullanmalarına müsaade edeceğiz. Müsaade edeceğiz de yanlış bir laf zaten kabul edilmiş birşey bu. Bu hakkın gasp edilmesi doğru değil. Eğer mütedeyyin insanlar inancından dolayı örtünüyorsa bu saygı duyulacak birisidir. Ama örtünmesi bir ideolojik mücadelenin nedeniyse, kaldı ki öyleydi... Şimdi işbaşına geldiler o mücadelede olan insanlar. Bir kişiye rejimi değiştirererek bütün hukuku emanet ettiler. Bu kişi istediği gibi davranıyor. Bu yarın hepimizi sıkıntıya sokacaktır."

