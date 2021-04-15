AKP Sözcüsü Ömer Çelik Başika'daki Türk üssüne saldırı açıklaması: "Gereken bedel misliyle ödetilecektir"

15 Nisan 2021 Perşembe, 00:06

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan ve 1 askerin şehit olduğu, 1 çocuğun da yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.