AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

15 Nisan 2021 Perşembe, 21:48

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

AKP'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası yaptıkları basın toplantısı sırasında gerilmiş; kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetler konusunda canlı yayında atışmıştı.

Çavuşoğlu, Dendias'a "Ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu" ifadelerini kullanmıştı.