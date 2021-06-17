AKP ve MHP'nin önereceği Sayıştay Başkanlığı adayı tanıdık çıktı

17 Haziran 2021 Perşembe, 09:48

Kamu kurumlarındaki usulsüz hesap işlemlerini ve yolsuzlukları açığa çıkarmakla görevli Sayıştay’a, Saray’da görevli genel müdürün ‘tayin’ edilmesi için harekete geçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan önseçimi, Cumhurbaşkanı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6’ncı Daire üyesi Mehmet Aksoy kazandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay adaylarını belirlemek üzere, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, görev süresi 23 Haziran’da dolacak Sayıştay Başkanı adaylığı için seçim yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilk olarak ad çekme yöntemiyle Tasnif Komisyonu oluşturuldu. Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Seyit Ahmet Baş, Abdullah Şimşek, Abdullah Doğru, Ahmet Tezcan, Beyami Özdemir, Mustafa Sakal, Ahmet Gümüş, Mehmet Aksoy, Fikret Çöker, Özcan Rıza Yıldız, Hasan Ayrancı ve Metin Yener aday oldu. Ön Seçim Geçici Komisyonu’nda yapılan seçimde, AKP ve MHP milletvekillerinin desteklediği Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener’e 10 oy çıktı. Sayıştay 6’ncı Daire üyesi Mehmet Aksoy ise sekiz oyla ikinci sırada yer aldı.

Seçim sonucuna göre en fazla oyu alan Yener ve Aksoy’un isimleri TBMM Genel Kurulu’na bildirildi. İki adaydan biri Genel Kurul’da yapılacak gizli oylamada Sayıştay’ın yeni başkanı seçilecek. Sayıştay Başkanlığı seçiminin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Yener’in, Sayıştay’ın yeni başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ERDOĞAN’IN YANINDA

BirGün'ün haberine göre; Erdoğan’ın yıllardır yakın çalışma arkadaşı olan Yener, daha önce Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, ardından da Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Yener, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü oldu. Yener, bir dönem de Türkiye Boks Federasyonu’nda asbaşkan olarak görev yaptı.

Kamu idarelerinin gelir ve giderleri ile mallarının kullanımını ‘millet adına’ denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla sorumlu kurum Sayıştay, AKP iktidarı döneminde ‘hesap soramaz’ hale geldi. Yener’in göreve gelmesi durumunda denetim işlevinin daha da zayıflayacağı yorumları yapılan Sayıştay’ın denetlediği kurum sayısı azaldı, yüzlerce sayfalık denetim raporlarını birkaç sayfaya kadar düşürdü.

Sayıştay Kanunu’nda 2010’dan bu yana sonra hiç işletilmeyen maddede, denetim sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığında ilgili denetçiler tarafından derhal delillerin tespit edilerek durumun Sayıştay Başkanlığı’na bildirilmesi öngörülüyor.

Görevlendirilecek dairenin 15 gün içinde yapacağı inceleme sonucu kamu davası açılmasını gerektirecek niteliğin görülmesi halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Ancak bu kanun hükmü, 11 yıldır uygulanmıyor.