Diyanet yine bildiğiniz gibi
Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetini İBB'den alan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sicili kabarık. Diyanet’e, belediyelere vakıf ve derneklere yüzlerce taşınmaz tahsis eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarında da yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Taksim Gezi Parkı'nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alması tartışılmaya devam ederken, yüzlerce taşınmazını da Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis ettiği ortaya çıktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda, tam bin 656 taşınmazın, vakıflara, derneklere ve kamu kurumlarına tahsis edildiği ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar en fazla taşınmaz tahsis ettiği kurum olurken, Diyanet’e tam 921 taşınmazın tahsis edildiği belirtildi.
VAKIFLAR VE BELEDİYELER DE LİSTEDE
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Faaliyet Raporu'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 258 vakıf ile 57 derneğe de taşınmaz tahsis ettiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na 202, belediyelere 114 ve üniversitelere de 14 taşınmaz tahsis edildi.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN SİCİLİ KABARIK
Öte yandan Sayıştay denetçileri de Taksim Gezi Parkı’nın yanı sıra Pera Palas Otel ve Şişli Etfal Hastanesi’nin mülkiyetlerini de aldığı ortaya çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ilişkin çok sayıda usulsüzlük tespit etmişti.
Sayıştay’ın 2019 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda, “Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü yönetiminde olan mazbut vakıflara ait bir kısım eski eserlerde izinsiz olarak inşaat yapıldığı ve fiziki müdahale yapanların koruma kuruluna bildirilmediği” ifade edildi. Sayıştay denetçileri, “Mazbut vakıflara ait konutların, mevzuata aykırı olarak genel müdürlük personeline tahsis edildiğini” de tespit etti.
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