AKP vetoyu dinlemedi

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği İBB’ye ait bazı taşınmazların AKP’li ilçe belediyelerine verilmesi ve bazılarının yeşil alan yapılmasını da içeren teklifler meclisten ısrar karar olarak aynen yeniden geçti. CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

İBB Meclisi eylül ayı meclis toplantılarının son oturumu gündemine İmamoğlu’nun veto ettiği daha önce mecliste oyçokluğuyla alınan kararlar geldi. Tekliflerde Başakşehir’de İBB şirketi Kiptaş’a ait sosyal ve kültürel tesis alanının yeşil alana alınması, İstanbul genelinde çatılara ilişkin değişiklik, İBB mülkiyetindeki Başakşehir Sular Vadisi’nde yer alan nikâh salonu ve sosyal tesisin ilçe belediyesine 10 yıl süreyle verilmesi, İBB’ye ait Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’ndeki taşınmazın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz tahsisi gibi konular yer aldı.

AKP’li Meclis üyesi Faruk Gökkuş özetle Milli Eğitim Müdürlüğü’nün defalarca İBB’ye yazı yazdığını ancak İBB’nin bu talebi karşılamadığını söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bazı yetkililerin kendilerine ulaştığını belirten Gökkuş, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine gerekli yerin tahsisinin yapıldığını ifade etti. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Gökkuş’un sözlerine tepki göstererek “İBB mülkiyetinde bir yer burası. Bakanlıkla İBB bir değerlendirme yapar ve tahsisi İBB yapar. Kamu kurumları kamu kurumlarıyla ilişki kurar. Kamu kurumları ne zamandır siyasi partilerlerle ilişki kuruyor? Kamu kurumunun muhatabı İBB’dir. Bu bir siyasi partinin görevi değil’’ dedi. Teklifler itirazlara karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla aynen kabul edildi.