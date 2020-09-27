"AKP, yandaş şirketlere daha kolay kamu ihalesi vermenin önünü açtı!"

27 Eylül 2020 Pazar, 10:39

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, devletten en çok ihale alan Cengiz-Limak-Kalyon-Kolin-Makyol firmaları ve bunlara dayalı iddialarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Başarır, “AKP iktidarı yandaş şirketlere daha kolay bir şekilde kamu ihalelerini vermenin önünü açmıştır” dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Başarır, AKP'nin iktidara geldiğinden bugüne kadar Kamu İhale Kanunu'nda çıkarılan kanunlarla, kanun hükmünde kararnamelerle 2014 ayda toplam 195 kez madde değiştirildiğini ortaya koydu.

“BİR MADDE 30 KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞ”

Başarır, şunları söyledi:

“Böylelikle AKP iktidarı yandaş şirketlere daha kolay bir şekilde kamu ihalelerini vermenin önünü açmıştır. AKP iktidarı, istisna başlıklı 3. maddeyi bu zamana kadar tam 30 kez değiştirerek yapmış olduğu eklemelerle, kanunu amacından saptırmıştır. Son beş yılda AKP İktidarı, 100 milyon lira üzeri yaklaşık 331 milyar liralık kamu ihalesi vermiştir. Bunun yüzde 50'sini 20 şirket almıştır. Cengiz-Limak-Makyol-Kolin-Kalyon'un payı ise yüzde 24'tür.”

Büyük ölçekli kamu ihalelerinin alınabilmesinin ön koşulunun ilgili firmaların hükümetle arasının iyi olmasına bağlı olduğunu öne süren Başarır, “Hükûmetle özel bir yakınlığı bulunmayan firmalara hem arazi tahsisi konusunda hem de ihale şartnameleri konusunda zorluk çıkarılıyor” dedi.