AKP'de devir teslim
AKP 7. Olağan Kongresi'nin ardından Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına getirilen Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu'ndan devraldı.
AKP Genel Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Sosyal Politikalar Başkanlığının, "gönül seferberliği" kapsamında, tüm Türkiye'de çalışmalarını sahada etkin şekilde yapan birimler olduğunu söyledi.
Bu anlamda sorumluluklarının bulunduğunu belirten Sarıeroğlu, partideki yeni görevi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Zengin'e de devraldığı görevinde başarılar diledi.
"Yeni bir öğrenme süreci olarak telakki ediyorum"
Zengin, teşkilatı çok önemsediklerini ve partideki kadınların çok uzun teşkilat geçmişlerinin bulunduğunu vurgulayarak, partide aldığı görevleri hatırlattı.
Teşkilatın, yaptıkları işlerin temelini ve mayasını oluşturduğunu dile getiren Zengin, "Doğrusu hem heyecanlıyım hem de bu yeni görevi yeni bir dönem, yeni bir öğrenme süreci olarak telakki ediyorum." dedi.
AKP'yi bir okul olarak kabul ettiklerini ve hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini kaydeden Zengin, "Bizim için 2023'e giden yol çok önemli. Bu manada kendi hayallerimizi, Türkiye'nin hayalleriyle birleştirerek hayata geçirmek için hep beraber bir ekip çalışmasıyla, özveriyle iyi işler yapacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Zengin ile Sarıeroğlu, birbirlerine çiçek ve hediye takdim ederek, yeni görevlendirmelerin hayırlı olmasını diledi.
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