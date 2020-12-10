AKP'de, eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarı cezası çıktı

10 Aralık 2020 Perşembe, 14:01

AKP Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu kararıyla, yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü.

Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.

AKP'Yİ KIZDIRAN AÇIKLAMALAR

Oğlu Ali İhsan Arslan halen AKP'de milletvekili olan Mehmet İhsan Arslan, 17 Kasım'da BBC Türkçe'de yayınlanan söyleşisinde "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" demişti.

15 TEMMUZ KİMYAMIZI BOZDU

Arslan'ın açıklamalarından bazıları şöyleydi:

-15 Temmuz kimyamızı bozdu bizim. Tahmin etmediğimizden fazla onlar işin içine girdi. Hatta onlar lokomotif oldu, biz arkada icraatta bulunduk. Sonra FETÖ'nün vesayeti gündeme gelmeye başladı. Biz bunu fark ettiğimizde irkildik. Ondan sonra da tabii kıyamet koptu. O güne kadar hukuk içinde kalmaya azami dikkat gösteriyorken 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık.

Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz kullanmaya başladık, can havliyle.

BERAT ALBAYRAK’IN BAKAN YAPILMASI YANLIŞTI

-“İslam tarihinde meşhur dört halifemiz var. İslam'ın en güzel uygulandığı dönem olarak bakıyor Ehli Sünnet. Ve Hazreti Osman halife olarak Hazreti Muhammed'in kızını da almış, böyle bir boyutu da var. Buna rağmen onun akrabalarını idareye almasını eleştiririz.1500 yıl üzerinden geçtiği halde akrabalarına iktidarda görevler vermesini, ehliyet ve liyakat yerine akrabalık bağını öne çıkarmasını eleştiririz biz.Dolayısıyla ben bugün de yarın da iktidara gelen liderlerin aile bireylerini iktidara ortak etmelerini doğru bulmuyorum.Bu yanlış adımın sonucudur bugün gelinen nokta.Keşke bu görev verilmeseydi.Halkımızın, ülkemizin kaderiyle onun kaderi özdeşleşti. Onun başarıları hepimizi etkiliyor, doğru kararlardan hepimiz nimetleniyoruz, yanlış kararlardan da hepimiz zarar görüyoruz”

TÜRKİYE'DE PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ ÇOK UZAK DEĞİL

-Bu bir süreçtir. Liderlere bağlı değildir. Vatandaşın talep ve desteği sonucu da oluyor bu, durup dururken olmuyor seçimle oluyor bunlar. Ama bunun uzun süre devam etmesi beklenemez bana göre. Bence bu bir dönemdir, bu geçer. Geçtikten sonra Türkiye'de parlamenter sisteme geçişin ben çok uzak olmadığını düşünüyorum.

GERİ ADIM ATMIŞTI

Arslan'ın sözleri AKP içerisinde büyük tepki topladı. Arslan, tepkilerin ardından geri adım atarak, BBC'nin röportajdaki sözlerinin, son onayı alınmadan yayınladığını iddia etti. Arslan, "davamızın lideri" dediği Erdoğan'dan helallik istedi.

İHSAN ARSLAN KİMDİR?

1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı.

İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem genel başkanlığını yaptı.

Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.

İyi düzeyde Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Arslan AKP'nin kuruluşundan beri Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınında yer alıyordu.