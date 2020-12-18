AKP’de iki tutuklama ve ihraç

18 Aralık 2020 Cuma, 06:00

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi AKP ilçe yöneticisi Dursun Ali İnce (70), üvey kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, partinin bir başka yöneticisi Nihat Boytepe ise trans arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.



AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İnce’nin, imam nikâhlı ikinci eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şu anda 13 yaşında olan çocuğun uzun süredir istismara uğradığı kaydedildi.

Olayın geçen hafta ortaya çıktığı belirtilirken Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı İnce hakkında soruşturma başlattı. İnce, tutuklanarak cezaevine konuldu. AKP’li diğer yönetici Boytepe ise iddiaya göre yaklaşık iki ay önce Bayraklı ilçesinde buluştuğu trans arkadaşını tabancayla kafasından vurarak öldürdü.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Boytepe’nin WhatsApp mesajlarını sildiği, ifadesinde arkadaşını kendisinin öldürmediğini, yanındayken intihar ettiğini söylediği kaydedildi. Savcılığın soruşturmasının ardından Boytepe, “Ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle tutuklandı. Boytepe’nin Facebook sayfasında tabancasıyla çekildiği fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli tutuklamalarla ilgili, “Uzun süredir ülkeyi yöneten iktidar partisi mensuplarının geldiği ahlaki çöküntü had safhaya gelmiştir” dedi.

Balyeli, AKP’nin bu olaylar karşısında önce sessiz kaldığını, olay bilgilerinin ortaya çıkması üzerine iki şahsın disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, dün yaptığı açıklamada iki üyenin de partiyle olan ilişkilerinin kesildiğini belirterek, “İlgili kişilerin istifaları ilçe başkanlığımızca alınarak üyelikleri düşürülmüş ve bu kişilerin partimizle ilişiği kalmamıştır” dedi.