AKP'de ilçe başkan adayları belli oldu

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:49

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kongrelerini erteleyen AKP için ilçe başkan adayları belli oldu. AKP İl Başkanı Bayram Şenocak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada adaylar sıralandı.

AKP, ilçe başkan seçimi için düğmeye bastı. AKP İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yaptığı açıklamada ilçe başkan adayları duyuruldu. AKP Genel Merkezi'nde yapılan istişareler sonucu belirlenen isimler AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kamuoyuna duyuruldu.

Daha önce Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İsmail Erdem'in Ataşehir İlçe Başkan Adayı olması dikkat çekti. İşte o isimler...

Ataşehir İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İsmail Erdem İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

Beylikdüzü İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde Mustafa Günaydın İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

Çekmeköy İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde Akın İlhan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

Güngören İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Devran Yalçınkaya İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Ebubekir Taşyürek İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.