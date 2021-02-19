AKP’deki “Pelikancı” ekipte yer alan Selman Öğüt’ün tartışmalı tezinin danışmanı Prof. Selami Kuran dekan oluyor

19 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanacağı öğrenilen Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran’ın, AKP’deki “Pelikancı” ekibin önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen Selman Öğüt’ün 2010 yılında teslim ettiği, akademik kriterler açısından kabul edilemez “benzerlikteki” yüksek lisans tezinin danışmanı olduğu ortaya çıktı.

Medipol Üniversitesi ile ilişkisi kesilen Öğüt’ün, Marmara Üniversitesi’nden 2010 yılında tez jürisinden geçen, “The sea politics of the EU in the framework of 1982 un convention on the law of the sea” (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde AB’nin deniz politikası) başlıklı yüksek lisans tezinde “Turnitin benzeri Scribbr” adlı uygulama yüzde 51 oranında “benzerlik” tespiti gerçekleştirdi. Kaynak belirtmeden alıntılar kapak, içindekiler, tablolar ve kısaltmalar bölümleri hariç 130 sayfalık Öğüt’ün yüksek lisans tezinde tespit edilen yüzde 51 “benzerlik” oranının, akademik kriterler kapsamında geçerli olmadığı belirtildi. Tezin ilk 7 sayfasının bazı bölümlerinde, kaynak belirtilmeden özne veya yüklem değiştirilerek doğrudan kopyalayapıştır yapılarak intihal yapıldığı belirtildi. Tezin ilerleyen bölümlerinde ise tırnak kullanılmasına rağmen kaynak belirtilmemesi, uluslararası APA, MLA, Chicago gibi alıntı formatlarına uymuyor.

Halihazırda Türkiye’deki tezlerde genel olarak kabul edilen benzerlik (intihal raporu) oranı yüzde 20. Bu açıdan bakıldığında tezin kendisi zaten özgünlük kriterini taşımıyor. Öğüt’ün yüksek lisans tezindeki intihali iddia olarak gündeme getirilmişti. Öğüt, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yeni tez jürisini şikâyet etmişti. WikiLeaks’in sızdırdığı maillere göre Öğüt, “Berat Abi” diye hitap ettiği Albayrak’a tezini inceleyen jürinin kendisini bırakmasını bir “mason” komplosu olarak nitelendirmişti.

Konu ile ilgili bilgileri sormak için ulaşmaya çalıştığımız Öğüt, sorularımızı yanıtsız bıraktı. Öğüt’ün yüksek lisans tezi tartışma yaratırken, yeni kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dekanı olarak atanacağı belirtilen Selami Kuran’ın, teze nasıl onay verdiği merak konusu oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tezlere ilişkin orjinallik raporunda “Benzerlik oranı yüzde 30’u geçmemelidir” maddesi yer alıyor. Raporda ayrıca, bu oranların üzerinde çıkan tezlerin belirtilen oranlar sağlanana kadar tez savunmasına alınmayacağı belirtiliyor.

ÇİFTE PARTİLİ!

Kuran’ın da Bulu gibi siyasi yaşantısıyla tartışmalı bir konuma sahip olduğu ortaya çıktı. Selami Kuran’ın, MHP MYK yedek üyeliğinin bulunmasının yanı sıra, 2015 genel seçimlerinde AKP’den İstanbul 3’üncü bölge milletvekilliği aday adaylığı listesinde yer aldığı belirtildi.