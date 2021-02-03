AKP’den belediyelere bir engel daha: Afetzedelere de yardım edemeyecekler

03 Şubat 2021 Çarşamba, 15:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan, Türkiye'de meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyasının başlatılması hakkındaki ekli karar, yürürlüğe konuldu. Kararı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

Tekin, “Mucize bir karara imza atmışlar! Kendilerine minnettarız. Karara göre; AFAD, bundan böyle aynı Kızılay gibi depremzedelere IBAN gönderebilecek. Böylesi bir karar kimsenin aklına gelmezdi!” şeklinde tepki gösterdi.

“CHP’Lİ BELEDİYELER ENGELLENİYOR”

Bu karar ile CHP’li belediyelerin yardım toplamasının önüne geçildiğini aktaran Gürsel Tekin, “Depreme ve salgına dair bunca sorun varken bu işin nereden çıktığını çok net anlaşılıyor. Sırf ‘CHP’li belediyeler yardım toplamasınlar, afetzedelere yardım etmesinler’ amacı gütmek bu ülkeye ve halkına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği ve koordinasyon ile sağlanmak durumundadır. Bu olmadığı takdirde iş yürümez. Sosyal devlet nedir? Vatandaşa, 'Senin hayatın bizim için çok değerlidir, gereken tüm önlemleri alıyorum', diyebilen devler, sosyal devlettir. Her yaşanan afet sonrasında halkına IBAN göndermek doğru bir yaklaşım değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdiye kadar depremlere yönelik, hukuki, idari, iktisadi hiçbir düzenleme yapmayan, adım atmayan, en son Elâzığ depreminin yıl dönümünde halka çay dağıtan iktidar, kamuoyuna depremle ilgili ciddi bir adım atmış gibi onca sorunun arasında, AFAD’a olası bir afet sonrası yardım toplama hakkı getirildiğini duyurmuştur.”

YURTTAŞIN ÖDEDİĞİ VERGİ YÜZDE 33 ARTTIRILDI

Gürsel Tekin, "İnsanlarımız aklıyla resmen dalga geçiyorlar. Geçtiğimiz günlerde, kamuoyunda Deprem Vergisi olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi’ne zam yapılmış, eski vergi oranı yüzde 7,5 iken, yapılan zamla beraber yeni oran yüzde 10’a çıkarılmıştı. Böylece yurttaşın ödediği vergi tutarı yüzde 33 oranında artmıştı. Şimdi sormak istiyorum; hazine vergi topluyor, yetmiyor deprem vergisi alınıyor. Daha bu halktan ne istiyorsunuz? Halkımız salgınla, uğraşırken, açlıkla sınanırken onun can ve mal güvenliğine yönelik onca vergiyi toplayanlar sormazlar mı? Şimdi bu yardım işi nereden çıktı diye?

“Salgın ve afet anlarında yardımı devlet yapar, yurttaş değil” diyen Tekin, “Her yaşadığımız felaket sonrasında vatandaşa IBAN numarası göndererek insanların acısını iki katına çıkarıyorsunuz. Milletin gözyaşı döktüğü her olayda hemen SMS atıp hemen bağış istemek büyük devlete yakışmıyor. Bu tutumunuz gözden geçirmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

CHP'li Tekin, “19 yıldır iktidarda olan AKP, depreme hazırlıksızlığın birinci derecede sorumlusudur. 1999 depreminin ardından, depreme hazırlık için fon yaratma amacıyla toplanan deprem vergileri genel bütçeye dahil edilmiş nereye harcandığı ile ilgili bir hesap verilmemiştir. Depreme hazırlığın en önemli dayanağı olarak getirilen kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dönmüştür” dedi.